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    Зидан хочет забыть игру против «Спортинга»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча 13-го тура Примеры против «Спортинга» (2:1).

    «Эту игру хочется забыть, потому что все шло не так, как нам хотелось бы, однако я доволен добытыми тремя очками. Матч показал, что соперник – хорошая команда, несмотря на их положение в таблице.

    Проблема была не в погоде, условия одинаковы для всех. Трудности заключались в другом.

    Я не думаю, что Хамес плохо сыграл сегодня. Это нормально, что ему немного не хватает ритма.

    Пепе очень важен для нас, и я очень доволен, что он вернулся. Он не чувствует дискомфорта, хотя и получил небольшой ушиб», – сказал Зидан.

    Источник: Marca

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    26.11.2016 23:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +49

      melnicn 27 ноября 2016, 02:50

      Да но 3 очка есть 3 очка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +51

      TonicIG 27 ноября 2016, 00:07

      Игра была почти равна

      0
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