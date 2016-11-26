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    Гвардиола: «Теперь нас ждет матч с лучшей на сегодня командой АПЛ. Нужно раскрыть секрет Конте»

    Главный тренер «Манчесетер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 13-го тура АПЛ против «Бернли» (2:1) поделился ожиданиями от следующей встречи в чемпионате. Соперником манкунианцев по 14-му туру будет «Челси».

    «Теперь нам предстоит сыграть с лучшей на сегодняшний день командой АПЛ. В последние пять или шесть недель они играли восхитительно. Дело не только в том, что они не пропускают, а в том, как они играют вообще.

    Нужно постараться и раскрыть секрет Конте, понять, что мы можем сделать, чтобы обыграть их. У нас сейчас есть шесть–семь дней на подготовку в этой игре. Большинство игроков устали, и поэтому подготовка должна быть тщательной», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

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    26.11.2016 21:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +82

      Mi6 27 ноября 2016, 09:39

      Подумай, Пеп! Для этого тебя и брали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 26 ноября 2016, 22:33

      ничья будет супер для нас

      0
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      ...
      Рейтинг: +1640

      Psih86 > talgatnurzhanov2006 27 ноября 2016, 00:02

      Ничья будет супер для них...

      -1
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