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    Огуде: «О том, что меня обозвали обезьяной, узнал только после матча»

    Полузащитник «Амкара» Фегор Огуде заявил, что после матча 15-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (1:0) узнал о расистских оскорблениях в свой адрес со стороны соперника. Отметим, что ранее партнер игрока Секу Конде рассказал о стычке между нигерийцем и Дмитрием Айдовым, в результате чего второй назвал Огуде обезьяной.

    – Мы сходились с ним на поле, и он что-то там говорил по-русски. Я не понимал его, так как не знаю языка. Но уже после игры ребята из команды рассказали, что он оскорблял меня на почве расизма. Я им верю.

    – Поэтому после игры заявление сделали не вы, а ваш партнер по команде Секу Конде?

    – Да.

    – Теперь вы знаете, что вам говорили. Ваше отношение к произошедшему?

    – Футбол эмоциональная игра, но очень глупо называть соперника обезьяной.

    – Будете писать жалобу в дисциплинарные органы?

    – Сейчас я хочу отдохнуть, остыть после игры. А решение буду принимать потом.

    Источник: Life

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    26.11.2016 21:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 27 ноября 2016, 18:59

      комменты марсиан кких то.... Черный-обезьяна белый-снежок китаец-гук....
      Ляпнул -получит

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 27 ноября 2016, 02:36

      Бред полный.А если негр русского обезьяной назовёт,это расизм или дарвинизм?

      1
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      Рейтинг: +2285

      kvm 27 ноября 2016, 00:30

      что меня обозвали обезьяной, узнал только после матча
      родители что, в детстве ему об этом не сказали?

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 ноября 2016, 22:28

      Ребята! Ну хватить загаживать футбол этой толерастностью! И из мухи делать слона! Вагнер Лав и Секу Олисе когда-то после забитых мячей у углового флага исполняли обезьяний танец в насмешку над теми, кто выкрикивал в их адрес оскорбления! И никуда не кляузничали! И за это им аплодировали трибуны.
      P.S. Играйте лучше, например, как когда-то это делал Вагнер Лав!

      3
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 26 ноября 2016, 22:24

      Не могу взять в толк,почему обижаются из-за брошенного на поле банана,обзывание обезьяной....Надо бы круглый стол организовать.И не о толерантности заклинания там читать,а спросить у негров: Вас почему так коробит сравнение с обезьянами?Вы что-то знаете о себе такое,что белым и не снилось?Почему белые не так болезненно переносят на поле оскорбления типа: Козёл, ишак мудорылый,скотина безрогая,пенёк безмозглый ,падла,урод грёбаный ,петух и прочее ?

      2
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 26 ноября 2016, 21:24

      Пахнет дисквалификацией...........

      -2
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