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    Айдов: «Никого «обезьяной» я не называл»

    Защитник «Арсенала» Дмитрий Айдов отреагировал на слова игрока «Амкара» Секу Конде, обвинившего его в расистских высказываниях в адрес хавбека пермяков Фегора Огуде. Футболист «канониров» подчеркнул, что стычка, возникшая во втором тайме в штрафной площади туляков, не была спровоцирована его оскорблением темнокожего полузащитника хозяев поля.

    – Ничего такого не было, вы чего?

    – На сайте «Амкара» говорится, что вы назвали Огуде «обезьяной»…

    – Да прекратите вы! Ничего такого не было.

    – То есть это выдумано?

    – Ну конечно.

    – Откуда тогда появилась эта информация?

    – А вы у него спросите.

    – То есть расистских высказываний вы себе не позволяли?

    – Да нет, конечно.

    – Была стычка, но без оскорблений?

    – Естественно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.11.2016 17:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 ноября 2016, 22:46

      Дмитрий Айдов: "Да что вы?! Они просто плохо знают русский язык. Я, наоборот, комплимент сделал. Сказал: "Ты красавец, как Обама!" :-))))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2285

      kvm 26 ноября 2016, 20:20

      приматом было бы корректнее...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      KWN37 26 ноября 2016, 18:32

      – То есть расистских высказываний вы себе не позволяли?

      – Да нет, конечно.

      А надо было...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +27

      Медведь Пермь > KWN37 26 ноября 2016, 21:32

      Надо бы тебе морду олень начистить

      0
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