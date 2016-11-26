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    Иско может стать игроком «Барселоны»

    «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Иско. Каталонцы намерены подписать с футболистом контракт, когда он будет находиться в статусе свободного агента. Действующее соглашение хавбека с мадридцами истекает в 2018 году.

    Следует отметить, что клубы стараются не переманивать друг у друга игроков. Сам Иско потенциально готов сменить клубную прописку, хотя и отмечал, что хотел бы продлить соглашение с «Реалом». Рыночная стоимость 24-летнего испанца оценивается в 35 миллионов евро.

    В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Испании девять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Mundodeportivo

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    26.11.2016 11:43
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