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    Нобоа: «Это «Бавария», у нее нет слабых игроков»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал о компонентах игры своей команды, которые позволили обыграть «Баварию» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Перед игрой все понимали, что маленький шанс на положительный результат есть. Старались играть плотно, быстро вступать в отбор. Когда в первом тайме мы начали потихоньку прессинговать, мюнхенцы стали ошибаться. Подумали, если добавить в этом компоненте, то они будут допускать огрехи чаще. Вот с такой тактикой и вышли после перерыва – чаще прессинговать. И она дала результат – «Ростов» забил дважды.

    Помогло ли отсутствие Нойера «Ростову»? Не думаю. Это «Бавария», в такой команде нет слабых игроков. Возможно, играй он, все сложилось бы по-другому, но результат уже на табло», – заявил Нобоа.

    Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» – «Бавария» закончился со счетом 3:2. Нобоа стал автором одного из голов в этой игре.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 09:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 ноября 2016, 10:50

      Великолепный гол, Кристиан. Почаще так, удачи тебе и Ростову.

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      Рейтинг: +767

      товрос 25 ноября 2016, 10:32

      Нобоа забил самый красивый и самый важный гол в этой игре

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