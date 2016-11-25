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    Вице-губернатор Санкт-Петербурга заявил, что жители города будут гордиться «Зенит-Ареной»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что в скором времени люди должны узнать, что «Зенит-Арена» – это лучший стадион в стране.

    – Петербург очень давно ждет, когда стадион наконец построят. Может в день сдачи объекта стоит устроить праздник для горожан?

    – Возможно, со временем действительно устроим тестовые мероприятия с расчетом на 20-30 тысяч зрителей. Город об этом узнает. Могу еще раз повторить – настанет день и час, когда Петербург будет гордиться своим стадионом.

    – В какой-то момент по ходу строительства прозвучала идея о привлечении к работам горожан. Как вы к этому относитесь?

    – До официальной сдачи объекта такого не будет. А вот после нее, если губернатор города поддержит эту идею, можно на добровольной основе попробовать пригласить представителей органов власти и простых петербуржцев на уборку арены, чтобы люди пришли и увидели, что нам удалось в итоге построить лучший в стране стадион. Что он заслуживает внимания, и что труд строителей достоин уважения. У нас, кстати, начали недавно работать молодые ребята – учащиеся техникумов и колледжей. Вместе со своими наставниками. Это порядка 40 человек. Все соответствующие меры безопасности для них соблюдены. Я очень хочу, чтобы инженерно-проектные организации, квалифицированные рабочие передавали свой опыт и навыки подрастающему поколению. Поэтому летом у нас трудились стройотряды. Зимой практику проходят студенты. И это – правильно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2016 00:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 ноября 2016, 10:32

      Мы тобой не гордимся

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      Рейтинг: +175

      Freux 25 ноября 2016, 05:53

      Будут гордиться памятником Зенит-Арена.Нынешнее поколение будет рассказывать своим детям и внукам сколько денег ушло на этот стадион.Включая и бюджетные города

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