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    Лига Европы. «Зенит» обыграл «Маккаби»

    В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на своем поле принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Голы забили Александр Кокорин на 44-й минуте встречи и Александр Кержаков на 90-й.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 5-й тур

    Зенит (Россия) – Маккаби ТА (Израиль) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кокорин, 44; 2:0 – Кержаков, 90.

    Зенит: Лодыгин, Нету, Новосельцев, Хави Гарсия, Кришито, Жирков (Ломбертс, 75), Мак, Витсель, Джорджевич (Дзюба, 46), Кокорин (Кержаков, 66), Жулиано.

    Маккаби: Райкович, Даса, Тиби, Филипенко, Бен Харуш, Игибор, Голаса, Медунянин (Перец,81), Бен Басат, Скарионе (Бенаюн, 46), Бен Хаим II (Йехезкель, 46).

    Предупреждения: Кришито, 74; Витсель, 79 – Перец, 83.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирная таблица Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2016 20:49
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 ноября 2016, 23:08

      Зенит с победой! Кержаков молодец!

      2
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 24 ноября 2016, 22:51

      всех с победой!!!
      красиво сыграно,1-й в раздевалку,2-й под занавес!!!
      еще и оба отличившихся-тезки)))

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 ноября 2016, 22:36

      Зенит с победой! Без потерь.

      2
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      Рейтинг: +14

      Просто игра 24 ноября 2016, 21:58

      Интересно, наверное, почему у вас Кокорин забивает за Зенит, а за сб. Россию не могёт?

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 24 ноября 2016, 21:46

      Зенит с победой. После ухода Халка чувствуются более командные взаимодействия. Думаю Зенит будет только прибавлять в движении с мячом ,так и без него.

      2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 24 ноября 2016, 21:18

      молодцы

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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 24 ноября 2016, 21:14

      Молодцы, выйграли! Очки в копилку! Осталось победить в последнем матче! Надежда так-же на Ростов и ЦСКА. Краснодар надеюсь сегодня решит свои вопросы.

      1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 24 ноября 2016, 21:14

      «Зенит» уверенно, с большим отрывом, лидирует среди российских команд в рейтинге УЕФА, входя сегодня в число 16 лучших клубов Европы. И это абсолютно заслуженно. Только вперед!

      2
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 24 ноября 2016, 21:11

      Вот Зенит молодец: стильно, модно, молодежно... Очечки в копилочку!

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      Рейтинг: +212

      perm 242 24 ноября 2016, 21:05

      очень рад за Кержакова .... ну и за Зенит конечно ...

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