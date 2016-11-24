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    Смолов выйдет в стартовом составе «Краснодара» в матче против «Зальцбурга»

    Стали известны стартовые составы команд на матч группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Зальцбургом». В стартовом составе российской команды выйдет Федор Смолов. Матч состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 21:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией матча можно здесь.

    «Краснодар»: Крицюк, Налдо, Торбинский, Гранквист, Ахмедов, Калешин, Жоаозиньо, Перейра, Эбуэ, Каборе, Смолов.

    Запасные: Синицын, Измайлов, Мартынович, Газинский, Ари, Лаборде, Енджейчик

    «Зальцбург»: Вальке, Миранда, Упамечано, Самассеку, Даббур, Лазаро, Бериша, Ульмер, Гульбрандсен, Радошевич, Уисдом.

    Источник: УЕФА

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    24.11.2016 20:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +592

      spaike 24 ноября 2016, 20:43

      Краснодару и Смолову удачи!

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