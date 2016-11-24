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    Нобоа попал в команду недели Лиги чемпионов

    УЕФА составила символическую команду по итогам матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В список 11 лучших игроков попал и полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа. Российский клуб дома обыграл «Баварию» (3:2), а хавбек во встрече отметился победным голом.

    Помимо эквадорца в команду попали Марко Ройс, Синдзи Кагава, Усман Дембеле (все «Боруссия» Дортмунд), Клаудио Маркизио, Леонардо Бонуччи (оба «Ювентус»), Уго Льорис (Тоттенхэм), Джибриль Сидибе («Монако»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Рикарду Куарежма («Бешикташ), Рафаэль («Лион»).

    Источник: УЕФА

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    24.11.2016 17:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +71

      Ден61 24 ноября 2016, 20:54

      Не зря попал.

      0
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      Рейтинг: +550

      Жентус 24 ноября 2016, 20:34

      Дурдом. Где Джанаев, Полоз? Парни у Баварии выиграли, УЕФА могла бы более щедро команду для нас сделать.

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 24 ноября 2016, 19:23

      Красава!

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