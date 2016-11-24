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    Джеррард объявил об уходе из футбола

    Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард объявил о завершении карьеры. Ранее футболист сообщил, что не станет продлевать контракт со своим нынешним клубом «Лос-Анджелес Гэлакси».

    «Я провел удивительную карьеру. Хочу выразить слова благодарности всем своим клубам и сборной Англии за то время, которое я провел в их составах. Считаю себя счастливым человеком. За моими плечами более 700 матчей в качестве футболиста «Ливерпуля». Спасибо болельщикам, и особенно семье. Чуть позднее я сообщу, чем намерен заняться в будущем», – сказал Джеррард.

    Источник: Liverpool Echo

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    24.11.2016 14:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +21

      R U B O 24 ноября 2016, 20:17

      Джеррард Был настоящим Лидером и Капитананом. ЛЕГЕНДА Ливерпуля!!!

      2
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 24 ноября 2016, 19:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      к нам приезжай охранником будешь работать (мясо комбинат)

      -4
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 24 ноября 2016, 17:45

      Настоящий боец и капитан
      Спасибо за всё яркие эмоции, подаренные твоей потрясающей игрой
      И правда ушла целая эпоха

      3
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      Рейтинг: +107

      nikita08 24 ноября 2016, 16:59

      ВЕЛИКИЙ-Уважуха!!!

      0
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      Рейтинг: +1052

      mig28 24 ноября 2016, 16:41

      Игрок одной команды, капитан...жалко когда уходят такие игроки!

      2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 24 ноября 2016, 16:30

      Респект и уважуха ему за все, редкий футболист вызывающий уважение у всех!!!

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      Рейтинг: +26

      dima556 24 ноября 2016, 16:23

      Эх, легенда.)) уважаю)) интересно в качестве тренера его увидеть))

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 ноября 2016, 16:01

      Ушла целая эпоха. Лэмпс тоже скорее всего уйдет...

      1
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 24 ноября 2016, 15:58

      Уходит очередная легенда...спасибо за всё...ну кроме голов в ворота МЮ)

      1
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      Рейтинг: +119

      Kenny McCormick 24 ноября 2016, 15:47

      Эх;(((

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