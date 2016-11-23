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    Анчелотти считает своей виной поражение от «Ростова»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти взял на себя ответственность за поражение в рамках группового этапа Лиги чемпионов от «Ростова» (2:3). Ростовчане, по словам специалиста, одержали победу заслуженно.

    – Какие эмоции от игры?

    – Мы хорошо начали и забили гол, но потом сделали множество ошибок, и наша форма не была лучшей. Нам пришлось трудно. Это тот момент, когда тренер должен взять ответственность на себя за этот трудный период в сезоне.

    – Была ли недооценка соперника?

    – Мы просто плохо играли, и допускали ошибки. Мы заранее знали, что тут придется трудно, но просто допустили много ошибок.

    – Вы оставили некоторых лидеров на скамейке. Не жалеете об этом?

    – Я выставил сильнейший состав, максимально свежих игроков. Мюллер остался на скамейке только по этой причине.

    – В чем «Ростов» превзошел «Баварию»?

    – Они показали отличную игру и заслужили победу. Поздравляю хозяев с этим успехом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2016 23:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3584

      Axe111 24 ноября 2016, 07:15

      Все верно Карл!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 24 ноября 2016, 00:02

      Даже добавить нечего...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 ноября 2016, 23:37

      Молодец! Взял вину на себя. И не стал искать объяснений, что, мол, типа "Ростов" - это космос... :-))))

      4
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 ноября 2016, 23:29

      Анчелотти молодец, уважаемый тренер. Признал то что есть, не стал гнать на судью, холод и прочее

      8
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