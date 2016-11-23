Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кейн: «Тоттенхэм» был недостаточно хорош»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн после поражения от «Монако» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов признался, что разочарован результатами выступления своей команды в этом турнире.

    «То, что мы проводили домашние матчи на «Уэмбли», никак нас не оправдывает. В Лиге чемпионов крайне сложно играть на выезде, поэтому у себя дома мы должны были играть лучше.

    Результатом, конечно, разочарованы, но сегодня мы были недостаточно хороши. Мы возродили интригу, сравняв счет, но затем допустили детскую ошибку и пропусти еще раз. Этот гол стал большим ударом для нас.

    У нас были проблемы с выходом из обороны. Хотели далеко пройти в этом турнире, но не получилось. Мы все сильно расстроены», – признался Кейн.

    Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2016 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11