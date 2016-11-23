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    Покеттино разочарован выступлением «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино признался, что его команде лишь стоит надеется на попадание в Лигу Европы после неудачного выступления в главном клубном европейском турнире.

    «Мы вылетели из Лиги чемпионов, но постараемся пробиться в Лигу Европы и выступить там хорошо. Для клуба это будет престижно.

    Сейчас мы находимся в процессе, переживаем такой период, когда нам нужно прибавлять. Можно сказать, мы на третьем этапе всего проекта. Сейчас мы разочарованы и чувствуем себя не очень хорошо, но завтра будет новый день, и мы должны смотреть вперед с оптимизмом.

    Команда неплохо идет в Премьер-лиге, в субботу у нас важный матч с «Челси». Надо поднять боевой дух игроков», – заявил тренер.

    Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

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    23.11.2016 09:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 23 ноября 2016, 11:45

      Раз постараются пробиться в ЛЕ, значит будет основа против ЦСКА, и коням в Лондоне придется потруднее чем с Байером.

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      Рейтинг: +24

      ASR77 > Вомбат 23 ноября 2016, 14:34

      А МОЖЕТ И ФАРТАНЕТ ТАМ ИБО ХОТЬ ГДЕ ТО ПОВЕЗТИ ДОЛЖНО ХОТЬ

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