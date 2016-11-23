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    Сидибе доволен первым местом в группе

    Защитник «Монако» Джибриль Сидибе отметил командный дух, который был проявлен в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

    «Я всегда рад хорошей игре. Сегодня все видели, как сильна духом наша команда. Здорово, что у нас команда, которая хочет играть в атакующий футбол. Но главное, что прошли дальше. Мы с первых минут шли вперед, сохраняли концентрацию и понимали, что рано или поздно у нас появится возможность для взятия ворот.

    Здорово, что мы выиграли группу. У нас будет время порадоваться этому перед тем, как мы станем говорить о дальнейших целях в этом турнире», – признался Сидибе.

    Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:1.

    Источник: УЕФА

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    23.11.2016 08:32
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