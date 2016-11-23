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    Бэйл может пропустить Эль Класико из-за травмы

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал об усталости своих игроков после матча Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» на выезде, победа в котором вывела мадридцев в плей-офф турнира.

    «Спортинг» мог набрать больше очков, чем у них есть на данный момент. Но сейчас мы должны сосредоточиться на матче с «Боруссией», который мы расцениваем как финал. «Спортинг» очень активно играл против нас, но для Лиги чемпионов такое является нормальным.

    Нам нужен отдых, так как мы играем каждые три дня. И некоторым игрокам не хватает сил в таком ритме. Беспроигрышная серия – это дополнительный источник мотивации, мы хотим продолжать в том же духе.

    Бэйл? Его ударили по голеностопу, о серьезности травмы пока мне нечего сказать, все подробности мы узнаем уже завтра. Пока рано говорить, что он не сыграет в Эль Класико с «Барселоной», – сказал Зидан.

    Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» – «Реал» закончился со счетом 1:2. После пяти туров дортмундцы занимают первую строчку в группе F с 13 очками и на два очка опережают «Реал».

    Источник: Marca

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    23.11.2016 06:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 23 ноября 2016, 18:23

      придет время увидим. не надо бегать перед паровозом. желаем здоровья

      0
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    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 23 ноября 2016, 13:08

      После пяти туров дортмундцы занимают первую строчку в группе F с 13 очками и на два очка опережают «Реал».

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Minyon1984 23 ноября 2016, 09:14

      :)

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 ноября 2016, 09:07

      Надеюсь, обойдется

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57

      Даркуш05 23 ноября 2016, 08:21

      Реал опережает Реал на 2 очка

      -1
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