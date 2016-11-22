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    Чалов: «Не особо волновался перед дебютом в ЛЧ. Обычная игра, просто название турнира другое»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов в эфире программы «Все на футбол!» поделился впечатлениями после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (1:1). 18-летний форвард провел свой первый еврокубковый поединок.

    «Не особо волновался перед дебютом в Лиге чемпионов. Обычная игра, просто название турнира другое. Не зацикливался на том, что играем с «Байером», выходил, как на обычную встречу.

    Почему не дожали «Байер»? Не знаю, с чем это связано. Когда было много моментов, должны были забивать. Наверное, просто не повезло сегодня. У «Байера» хорошие защитники, но нам все равно нужно было реализовывать моменты и выигрывать.

    Больше всего запомнился момент во втором тайме, когда Вернблум скидывал мяч головой. Я был перед воротами и должен быть ударить в касание. Захотел принять мяч и не смог его обработать», – сказал Чалов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2016 23:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 ноября 2016, 10:25

      Удачи!!!!

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 ноября 2016, 06:29

      ну и правильно. Пусть у соперника коленки трясутся..

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 ноября 2016, 23:46

      Будем надеяться, что у Чалова ещё всё впереди

      0
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      Рейтинг: +237

      CSKA_Michael 22 ноября 2016, 23:19

      Молодец, парень! Забил бы...просто цены не было бы ему

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