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    Дзагоев и Чалов выйдут в стартовом составе ЦСКА на матч с «Байером»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Байера» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Натхо, Миланов, Чалов.

    «Байер»: Лено, Топрак, Та, Едвай, Хенрихс, Арангис, Кампль, Брандт, Фолланд, Чалханоглу, Эрнандес.

    Напомним, что «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2016 19:03
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 22 ноября 2016, 20:33

      а толку???на центр обороны взгляните и всё станет ясно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 22 ноября 2016, 20:05

      Хоть бы Чалов забил)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 22 ноября 2016, 20:04

      Давайте побеждайте уж!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2231

      river31 22 ноября 2016, 19:37

      Удачи! Верим!

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 22 ноября 2016, 19:07

      Дай бог победы нам

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 ноября 2016, 19:06

      Правильно пусть Чалова пробуют, хоть одно новое лицо. А байер то не основным составом начнёт

      3
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 22 ноября 2016, 19:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хана,Коникам!!

      -5
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      Рейтинг: +11

      Дэс 22 ноября 2016, 18:54

      Я хоть и болельщик Спартака, но хотелось бы, чтобы сегодня ЦСКА сыграл на ноль со счётом 1-0 или 2-0.

      6
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Дэс 22 ноября 2016, 19:36

      Спасибо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 22 ноября 2016, 18:51

      Удачи сцка

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 ноября 2016, 18:39

      Красно-синий самый сильный ! Рад за Алана . Здоровья тебе Алан и твоей семье.

      5
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