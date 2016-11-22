Дзагоев и Чалов выйдут в стартовом составе ЦСКА на матч с «Байером»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Байера» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин, Натхо, Миланов, Чалов.

«Байер»: Лено, Топрак, Та, Едвай, Хенрихс, Арангис, Кампль, Брандт, Фолланд, Чалханоглу, Эрнандес.

Напомним, что «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.