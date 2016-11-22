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    Мхитарян примет участие в игре с «Фейеноордом»

    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян примет участие в поединке пятого тура группового раунда Лиги Европы против «Фейеноорда», сообщил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Матч состоится в четверг, 24 ноября, и начнется в 23:05 по московскому времени.

    «Я сообщил Мхитаряну, что он получит игровое время в матче с «Фейеноордом». Он приложит все усилия, чтобы проявить себя.

    Конечно же, он не чувствует себя счастливым, но при этом мало разговаривает и много работает, он делает все для адаптации. После игры с «Арсеналом» я ему сказал: «Этот матч был не для тебя». Не считаю нужным выпускать его на 10 или 20 минут на замену. Я сказал ему: «Тебе нужна такая игра, в которой ты выйдешь на поле с первых минут или как минимум на второй тайм», – сказал Моуринью.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Мхитарян принял участие лишь в четырех поединках, только в одном из которых появился на поле в стартовом составе.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    22.11.2016 10:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17

      BvB09|Heja Bvb 24 ноября 2016, 16:17

      Если этот матч плохо отыграет, боюсь больше шанса никто не будет давать

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 24 ноября 2016, 16:01

      Жалко Генриха, такой талант!!!

      1
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      Рейтинг: +21

      R U B O 22 ноября 2016, 12:34

      Испортить Мики ето Цель Моуриньо!!! Ну думаю МИКИ не станет жертвой Моуриньо ! УДАЧИ М Х И Т А Р Я Н У !!!! Моуриньо похоронил таких инраков как..> Икер Касильяc >Рауль> Давид Луис> Кака> Эрнан Креспо> Патрик Вийера> Хулио Крус> Марсель Десайи> Максвелл. ( Ромело Лукаку Кевин Де Брюйне ) Моур ТЫ СУКА!!!!!!!!!!!

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