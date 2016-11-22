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    Капелло: «Роналду не сравнится с Месси по гениальности, зато он великий атлет»

    Известный итальянский специалист Фабио Капелло считает, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду заслуживает того, чтобы стать обладателем «Золотого мяча» по итогам 2016 года. При этом он подчеркнул, что португалец уступает в плане гениальности лидеру «Барселоны» Лионелю Месси.

    «Роналду заслуживает того, чтобы получить «Золотой мяч-2016». Он является лучшим футболистом «Реала» и сборной Португалии. В нынешнем году на его счету множество титулов и забитых мячей, кроме того, он продемонстрировал характер в решающих поединках.

    Криштиану не сравнится с Месси по гениальности, зато он великий атлет. Я импонирую Месси, но обладателем «Золотого мяча» станет Роналду», – сказал Капелло.

    Источник: AS

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    22.11.2016 10:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +402

      Tri 22 ноября 2016, 20:03

      Роналду заслуживает того, чтобы получить резиновый елдак в очко.

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 22 ноября 2016, 17:41

      ты сам то кто звезды мирового футбола оценивать решил

      -1
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 22 ноября 2016, 14:00

      Так то он прав)))

      0
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 22 ноября 2016, 12:59

      Так то молодцы оба, но теперь толерантное "сообщество" на стороне португальца.

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 22 ноября 2016, 12:30

      Да сколько можно их сравнивать !!!!????

      Они разные, и оба очень достойный. Пора "зарубить себе на носу" и наслаждаться их игрой, пока они ещё в деле.

      1
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 22 ноября 2016, 11:40

      Капелло прав.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 ноября 2016, 11:19

      Согласен на все сто.А Буффону уже не дадут.Надо было вместо Коннаваро давать.Ему то за что?Средний защитник.

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 22 ноября 2016, 11:18

      а я раньше не верил.....а он сука правда гей....сам сознался.

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