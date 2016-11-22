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    Зидан: «Неправильно считать, что Роналду, Бэйл и Бензема имеют гарантированное место в составе»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов со «Спортингом» отметил, что ни для кого из игроков «сливочных» место в основном составе не является гарантированным. По словам специалиста, нападающих Криштиану Роналду и Карима Бензема, а также хавбека Гарета Бэйла нельзя назвать неприкосновенными.

    «На самом деле не совсем правильно считать, что Роналду, Бэйл и Бензема всегда имеют гарантированное место в составе. Они лучшие наравне с остальными нашими игроками. Однако по силе эти футболисты слегка превосходят других», – сказал Зидан.

    Источник: AS

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    22.11.2016 07:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 ноября 2016, 11:22

      Интересно было бы увидеть Реал без этих игроков в значимом матче.Зидан через пол часа получил бы увольнение.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > DeStar 22 ноября 2016, 16:56

      Не уверен что суперкубок для них значимый(скорее тренинг)да ещё и против Севильи, поэтому и не играли.Прошло удачно все рады, а если нет? Это разовые акции.А то что дублёры справятся никто и не сомневается,но ведь всё равно они дублёры.

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