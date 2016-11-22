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    Ринат Билялетдинов: «В игре с «Байером» ЦСКА могут помочь фактор своего стадиона и игра на «стандартах»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от поединка пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Байером». По мнению специалиста, армейцев ожидает сложнейшая игра, победу в которой им может принести поддержка родных трибун и хорошая реализация стандартных положений. Матч состоится сегодня в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

    «Это будет сложнейший матч для ЦСКА, но шанс есть всегда, и нужно стремиться его использовать. Конечно, армейцам будет очень непросто, тем более «Байер» тоже будет сверхмотивирован. Безусловно, в отсутствие Еременко и Дзагоева положительного результата добиться будет крайне сложно. Конечно, может сыграть фактор домашнего стадиона, а также то, что армейцы могут реализовать свои моменты на стандартах, как это было в матче последнего тура РФПЛ с «Арсеналом».

    Что касается экспериментов Слуцкого с перестановкой Вернблума из опорной зоны на «позицию Еременко», то это все-таки не от хорошей жизни. Как мне кажется, швед более предпочтительно выглядит именно в роли разрушителя, а не созидателя. Но кто знает, может с «Байером» такой трюк сработает. Если же говорить про ситуацию с Еременко, то непонятно, как это в итоге скажется на армейцах в целом. Может и пагубно отразиться, а может, наоборот, сплотить ребят. Как говорится: «Нас стало меньше, но мы не стали слабее», – сказал Билялетдинов.

    Источник: Известия

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    22.11.2016 06:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 ноября 2016, 08:33

      Стратегия прямо как у сборной Мальты

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