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    АПЛ. Гол Рондона помог «Вест Бромвичу» разгромить «Бернли»

    В матче 12-го тура АПЛ «Вест Бромвич» в родных стенах не оставил шансов «Бернли», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча – 4:0. Отметим, что гол и результативную передачу в этой встрече на свой счет записал бывший нападающий «Зенита» Хосе Саломон Рондон.

    Благодаря этому успеху «сороки» набрали 16 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице. «Бернли», напротив, опустился на 12-ю строчку и имеет в активе 14 очков.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

    Вест Бромвич – Бернли – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Филлипс, 4; 2:0 – Моррисон, 16; 3:0 – Флетчер, 37; 4:0 – Рондон, 64.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2016 00:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 22 ноября 2016, 08:57

      Рад за Саломона!

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