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    Слуцкий: «Байер» заставит любого соперника играть на скорости»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Байером». По словам специалиста, чтобы на равных сражаться с «аптекарями», нужно выдерживать предложенные ими скорости. Именно это, отметил наставник армейцев, не получилось у его команды в первые 15 минут встречи в Леверкузене. Поединок состоится в Москве во вторник, 22 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.

    – В пятницу «Лейпциг» обыграл «Байер» за счет отличной физической готовности. Сможете ли предложить такой же темп сопернику в завтрашнем матче?

    – Если незабитый пенальти относить к хорошей функциональной готовности, то, наверное, за счет этого «Лейпциг» и добился успеха. Матч был очень контактный. «Байер» – быстрая команда, которая хорошо перестраивается в отбор, очень агрессивная. Они просто заставят любого соперника играть на скорости. Если ты их выдерживаешь, матч получается более-менее равным, и все решают какие-то нюансы.

    Первые 15 минут матча в Леверкузене мы не справлялись со скоростями, уступали по ходу встречи. Потом, когда уровень скоростей понизился, игра пошла по другому сценарию. Завтра это тоже будет ключевым фактором.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2016 17:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +588

      Sergil 22 ноября 2016, 13:41

      Даже Игнашевич будет бегать как скаковая лошадка, только в предынфарктном состоянии от старости =)

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 ноября 2016, 02:41

      очередная надежда зацепиться за что-то ... только чудо может помочь ЦСКА

      -1
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      Рейтинг: +664

      Небесная 21 ноября 2016, 23:25

      Они не на скоростях, они на коксе

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Небесная 22 ноября 2016, 02:42

      ну да кокс ... ха-ха

      -1
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      Рейтинг: +320

      T 72 21 ноября 2016, 19:31

      Вас все играть заставляют,бедняжки

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