Тухель: «Выходя на ринг против «Баварии», нельзя рассчитывать уйти без фингала»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча 11-го тура Бундеслиги против «Баварии» (1:0).

«Если ты выходишь на ринг против «Баварии», нельзя рассчитывать, что покинешь его без фингала – пропущенного гола.

Их нужно остановить. Таков был наш девиз. Не имеет значения, что произойдет, насколько нам будет тяжело – мы должны остановить их. Никогда не сдаваться, всегда оставаться отважными и продолжать защищаться.

Мы позволили им создать пару полумоментов, но по-настоящему хороших шансов забить у них не было. Вот почему это была топ-игра с нашей стороны», – сказал Тухель.