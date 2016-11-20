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  • Тухель: «Выходя на ринг против «Баварии», нельзя рассчитывать уйти без фингала»

Тухель: «Выходя на ринг против «Баварии», нельзя рассчитывать уйти без фингала»

20 ноября 2016, 01:40
4

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча 11-го тура Бундеслиги против «Баварии» (1:0).

«Если ты выходишь на ринг против «Баварии», нельзя рассчитывать, что покинешь его без фингала – пропущенного гола.

Их нужно остановить. Таков был наш девиз. Не имеет значения, что произойдет, насколько нам будет тяжело – мы должны остановить их. Никогда не сдаваться, всегда оставаться отважными и продолжать защищаться.

Мы позволили им создать пару полумоментов, но по-настоящему хороших шансов забить у них не было. Вот почему это была топ-игра с нашей стороны», – сказал Тухель.

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Боруссия Д Бавария Тухель Томас
Комментарии (4)
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Алексей1988
1479597665
Мое скромное мнение, что Анчелотти, Гвардиола и т.д. не тренеры для такой немецкой машины. Они хорошие тренеры, но стиль не тот. Думаю нужен хороший классический немецкий тренер, каковым является Юпп Хайнкес, который выстроил немецкую машину так, что она давила всех.
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КЭТиК
1479619645
Больше всего радовался такому результату Лейпциг
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iron_Savior
1479625136
«Бавария» 5 - 1 «Боруссия» Гвардиола: "Нам есть что улучшать в нашей игре". «Боруссия» 1 - 0 «Бавария» Анчелотти: "Я доволен нашей игрой". Привыкайте, нас ждет весёлая трехлетка
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