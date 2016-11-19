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    Селюк: «Вялый, тягучий и старый Яя Туре вытянул «Манчестер Сити». Я не извиняюсь перед Гвардиолой»

    Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал выступление своего клиента в матче 12-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1), в котором тот забил два гола.

    «Вялый, тягучий и старый Яя Туре вытянул «Манчестер Сити». А если серьезно, то считаю, что Туре рано списали. Он является полноценной единицей команды. Это понимает и Гвардиола. Он выпустил Яя в стартовом составе, и мы видим результат.

    Наши отношения с Хосепом Гвардиолой нормализовались. Все распри ушли в сторону. Я не говорю Гвардиоле «извини», я говорю ему спасибо, что поставил Туре, а Туре оправдал его надежды», – сказал Селюк.

    Напомним, Туре был исключен из состава команды из-за резких высказываний Селюка в адрес Хосепа Гвардиолы и сегодня провел свой первый матч в сезоне.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.11.2016 20:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 20 ноября 2016, 02:55

      Вот Селюк -дятел!Он кто?Агент.Хрена ли въезжать в футбольный тренерский бомонд и еще указывать кого ставить...Валенок.

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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 19 ноября 2016, 21:14

      Держать такого профессора футбола на скамейке просто грех.

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