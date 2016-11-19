«Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в центральном матче 12-го тура АПЛ

В центральном матче 12-го тура английской Премьер-лиги в Манчестере сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». В случае победы «канониры» могут возглавить турнирную таблицу, но это произойдет лишь в том случае, если конкуренты лондонцев потеряют очки в своих играх.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 15:30 по московскому времени. Не пропустите!