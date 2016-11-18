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    «Спортфакт»: Еременко был под воздействием кокаина во время матча с «Байером»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко, скорее всего, находился под действием кокаина во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2). Об этом изданию «Спортфакт» рассказал «информированный источник, знакомый с ситуацией».

    «Употребление наркотиков спортсменами, к сожалению, относительно распространенное явление. Чаще футболистов на этом попадаются разве что только борцы, – рассказал источник. – Другое дело, что в большинстве случаев это никак не наказывается, так как запрещено находиться под действием наркотиков и стимуляторов только во время матча (антидопинговые службы не интересует моральная или криминальная сторона вопроса, главное – препарат не должен давать команде игрового преимущества). И в большинстве случаев, даже если эта субстанция у них обнаруживается, то ее концентрация в организме не превышает допустимую норму в 0.05 мкг/мл. В таком случае это просто не придается огласке, ведь во время матча препарат уже не действовал.

    Случай же с Еременко, напротив, показывает, что спортсмен находился под действием препарата прямо во время матча, а само употребление кокаина с очень высокой долей вероятности состоялось непосредственно в день игры.

    Ведь для этого нужно, чтобы количество препарата в моче, взятой сразу после финального свистка, превысило запрещенный уровень. А так как кокаин выводится очень быстро (до «разрешенного» уровня даже в моче падает часов за 12 плюс-минус несколько часов), и так как пробу объявили положительной, то можно уверенно утверждать, что запрещенный препарат применялся прямо в день матча.

    Теоретически можно предположить, что футболист мог принять его в большом количестве накануне (поздно вечером или ночью перед игрой), и препарат «продержался» в его организме до матча на уровне, запрещенном антидопинговыми службами, но вполне уверенно можно говорить, что почти наверняка это случилось в день игры.

    За два дня до матча? Нет, это абсолютно исключено», – приводит «Спортфакт» слова источника.

    Отметим, что в матче против «Байера» Еременко стал автором одного из голов армейцев.

    Источник: Спортфакт

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    18.11.2016 23:02
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +371

      ASG 22 ноября 2016, 00:32

      идиот

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 20 ноября 2016, 02:21

      Вот сука пидор!!!Я из-за этого упыря лавЭ проипал!!!Думаю что он носится в матче с Байером как ошпаренный.На Колыму гандона!Пусть отрабатывает!

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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 19 ноября 2016, 17:25

      ХАХХААХАХА! На сколько надо быть отбитым чтобы нанюхаться перед матчем:D

      0
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 19 ноября 2016, 15:47

      нда... если б забил байеру не он. то был б кто нибудь другой под кокаином

      0
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 19 ноября 2016, 09:33

      горячий финский парень

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 ноября 2016, 03:14

      Одно непонятно: если УЕФА решение приняло, обжалование займёт до года, то почему ФК ЦСКА не объяснить болельщикам и футбольной общественности ситуацию в деталях? Может тогда и версий поубавится?

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold > cska-62 19 ноября 2016, 11:05

      Не поубавится, а лишь возимеет эффект подлитого бензина в огонь. Спартаковские , зенитовские и прочие глоры смакуют это сейчас с огромным удовльствием. Поэтому всё правильно делает игрок, руководство ЦСКА и команда не комментируя ситуацию. Тем, что они что-то попытаются объяснить ситуацию не выправит, а лишь даст еще больше причин для смакования говноСМИ и прочим.

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Cobold 19 ноября 2016, 13:53

      Во всех заявлениях клуба и футбольных функционеров мелькает мысль о том, что в действиях футболиста отсутствует халатность, то есть принятие запрещённого вещества по неосторожности. Речи об умышленном приёме кокаина в них вообще не идёт! Если не врут, конечно… Пришлось познакомиться с темой, которая прежде меня не интересовала. В годы моей следственно-прокурорской практики мне попадались лишь распространители героина и «мульки» («советского наркотика»), а не кокаина.
      Листья коки имеют тонизирующие свойства, в том числе и благодаря имеющимся в них алкалоидам. При жевании листьев коки у человека снижается усталость, притупляется чувство голода и появляется бодрость. Их жуют почти все долгожители Южной Америки. Из листьев коки совершенно легально делается не только «Кока-кола», но и чай. Их можно курить (в высушенном виде), и добавлять в еду. Но кока – это ещё не кокаин, который признан наркотиком! И без специально созданного синтетического производства быть им не может. Так почему кока и кокаин так дороги и популярны? Да просто потому, что в отличие от опиоидов от их употребления не возникает физическая зависимость и абстинентный синдром.
      Так что в моче футболиста обнаружено? Следы действующего вещества кокаина C17H21NO4 (что крайне маловероятно, если не сказать – невозможно?!) или метаболиты коки? Специалисты, с которыми я разговаривал на эту тему, уверяют, что по анализу мочи доказать употребление кокаина вообще невозможно, можно лишь предположить с большей или меньшей долей вероятности его употребление (?).
      Так что же там произошло на самом деле? Может, хватит уже «валять дурака»?

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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Cobold 19 ноября 2016, 17:27

      Да игрок делает все правильно! Под наркотой отыгрывать матч, это очень правильно!Куда смотрели врачи ЦГК и тренер?

      0
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > cska-62 20 ноября 2016, 02:24

      Ну в УЕФА тоже не идиоты...Проверили и...Наказали.По всей строгости закона.

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      Рейтинг: +37

      ftse500 19 ноября 2016, 03:06

      нанюхался и думал что играл за сливочных на Сантьяго, и даже забил гол. ещё пару треков через пипетку и ЛЧ в этот день бы взял

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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 19 ноября 2016, 02:22

      сейчас начнется

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 19 ноября 2016, 01:13

      Честно говоря я так и думал... Он не для кайфа применял(это ведь совсем долбанутым надо быть, ну или наркоманом), а для встряски, от переутомления и депрессухи. Для того, чтобы порхать))). Ну короче нормально встряхнулся, аж кони встряли!

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 19 ноября 2016, 01:08

      Иногда кажется что у на весь чемпионат бегает под чем-то...

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