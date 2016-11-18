Коутиньо пропустит матч против «Саутгемптона» из-за травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо пропустит матч 12-го тура английской Премьер-лиги против «Саутгемптона» из-за повреждения. Врачи диагностировали у футболиста повреждение задней поверхности бедра, а МРТ это подтвердило.

Отметим, что участие нападающего Роберто Фирмино также под вопросом. Встреча между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем» состоится в субботу, 19 ноября, и начнется в 18:00 по мосвоскому времени.