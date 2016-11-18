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    Коутиньо пропустит матч против «Саутгемптона» из-за травмы

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо пропустит матч 12-го тура английской Премьер-лиги против «Саутгемптона» из-за повреждения. Врачи диагностировали у футболиста повреждение задней поверхности бедра, а МРТ это подтвердило.

    Отметим, что участие нападающего Роберто Фирмино также под вопросом. Встреча между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем» состоится в субботу, 19 ноября, и начнется в 18:00 по мосвоскому времени.

    Источник: Liverpool Echo

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    18.11.2016 17:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      Denmark* 18 ноября 2016, 22:15

      1)Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо пропустит матч
      2)Отметим, что участие нападающего Роберто Фирмино также под вопросом
      - - - - - - - - - - - - - - -
      Вот же, цуко,))) И стоило вот это суетиться с чартером о своевременной доставке в Ливерпуль? А если бы завтра Нашим противостоял МС, или, еще противней, МЮ, как же тогда без сильнейших на сегодня???

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 18 ноября 2016, 21:45

      Зато Старридж, наконец-то, в стартовом составе выйдет

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