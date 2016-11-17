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    Гризманн сможет сыграть против «Реала»

    Защитник «Атлетико» Хуанфран рассказал о том, что его партнер по команде Антуан Гризманн сможет принять участие в матче 12-го тура чемпионата Испании, в котором «матрасникам» будет противостоять «Реал».

    Напомним, что французский форвард получил повреждение в игре за национальную команду и его участие в матче было под вопросом.

    «Сегодня утром я разговаривал с Антуаном. Он сказал, что сможет сыграть против «Реала». Это будет последнее мадридское дерби на «Висенте Кальдерон», поскольку со следующего сезона мы переезжаем на другую арену. Это будет особенный день, и мы настраиваемся только на победу», – сказал он.

    Источник: Marca

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    17.11.2016 09:08
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