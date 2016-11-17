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    Полузащитник «Гамбурга»: «Критика болельщиков отражается на нас негативно»

    Полузащитник «Гамбурга» Николай Мюллер попросил болельщиков клуба относиться к команде более гуманно. Напомним, что на данный момент «Гамбург» занимает последнее место турнирной таблицы Бундеслиги, что вызывает массу критики в адрес футболистов.

    «До определенной степени разочарование болельщиков понятно. Но в матче с дортмундской «Боруссией» их поведение немного удивляло. Мне жаль, что они относятся к футболистам язвительно. На поле это отражается на нас негативно. А плохое настроение ни к чему положительному не приводит», — сказал он.

    Источник: Bild

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    17.11.2016 07:12
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