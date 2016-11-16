Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Албин: «Сумма ущерба на строящемся стадионе в Санкт-Петербурге – 700 миллионов»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что общая сумма ущерба на строящемся стадионе на Крестовском острове уже составила больше 700 миллионов рублей. Напомним, сегодня стало известно о задержании бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, который подозревается в хищении 50 миллионов.

    «С точки зрения закона думаю, что надо придерживаться принципа презумпции невиновности. Общая сумма ущерба на стадионе только по фактам, что известны строительному комитету, превышает 700 миллионов рублей. Но есть еще моральная составляющая. Если в обществе утрачено понятие стыда и греха, порядок в таком обществе не сможет поддерживать даже полицейский. На ход строительства арены сейчас ни одно внешнее событие не повлияет: бюджет стройки сбалансирован, все необходимое закуплено.

    Не вижу рисков, чтобы задержание как-то сказалось на работе проблемных объектов долевого строительства СУ-155. Партнерами города в достройке объектов СУ-155 выступают Минстрой России и банк «Российский капитал», а не какие-то конкретные физические лица», – заявил Албин.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2016 14:40
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +370

      mik1954 16 ноября 2016, 20:18

      Все до единого подрядчиков до сих пор строивших стадион и разворовавших деньги вывести на берег Финского залива, благо он рядом и утопить сук на малой глубине корюшке на корм... достали !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Патриот РФ 16 ноября 2016, 18:27

      И кстати у этого банка лицензию отозвали в этом году

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 16 ноября 2016, 17:27

      700 миллионов? Странная цифра. Откуда она ,если вся страна уже в курсе, что ОБЩАЯ сумма ущерба превысила 40 миллиардов... потому как этот стадион - один сплошной ущерб. Или он это в долларах?..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 16 ноября 2016, 17:26

      Ивана Грозного не хватает. Пару, тройку сотен на кол бы посадил.......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 ноября 2016, 17:22

      Ты только об этом узнал что ли? Тут уже 10 лет всё тырят. А ты сам вице то что делал? Плохо контролировал значит или в доляне?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11