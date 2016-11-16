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    Варан хочет закончить карьеру в «Реале»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан рассчитывает закончить свою профессиональную карьеру в составе мадридского клуба.

    «На данный момент я не вижу причин для ухода из «Реала». Я хотел бы завершить свою карьеру в Мадриде, но сейчас трудно предсказать, как будут развиваться события в дальнейшем. Футбол развивается быстрыми темпами, однако в данный момент я склонен думать, что закончу карьеру здесь», – заявил Варан.

    В текущем розыгрыше Примеры Варан провел девять матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: Le Figaro

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    16.11.2016 08:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +720

      Flydis 16 ноября 2016, 11:52

      Не так давно начал, а уже заканчивать собрался.

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