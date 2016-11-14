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    Уругвайский футболист установил рекорд, сменив 28 клубов за карьеру

    Бывший нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу перешел в клуб «Бангу», выступающем в одной из низших лиг Бразилии.

    Стоит отметить, что для 40-летнего форварда этот переход стал уже 28-м за его профессиональную карьеру, что является абсолютным рекордом среди футболистов.

    Ранее он выступал за «Дефенсор», «Сан-Лоренсо», «Депортиво», «Гремио», «Эстудиантес Текос», «Насьонал», «Крус Асуль», «Америку», «Дорадос», «Монтеррей», «Сан-Луис», «Тигрес», «Ривер Плейт», «Бейтар», «Реал Сосьедад», «Арис», «Ботафого», «Фигейренсе», «Росарио Сентраль», «Аукас», «Соль де Америка», «Санта-Текла». В некоторые команды Абреу возвращался несколько раз.

    Источник: Daily Mail

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    14.11.2016 23:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 15 ноября 2016, 01:50

      Потаскуха)

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