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    Витсель: «Показали болельщикам игру топ-уровня»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель остался доволен разгромом в матче сборной Бельгии против Эстонии (8:1). Он принял участие в этой встрече с первых минут, проведя на поле 88 минут.

    «Отличное завершение 2016 года – мы показали нашим болельщикам игру топ-уровня. Четыре победы в четырех матчах в группе. Еще раз спасибо нашим фанатам за поддержку», – написал Витсель в своем Instagram.

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    Источник: Instagram

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    14.11.2016 06:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 ноября 2016, 16:21

      За Эстонию, Витселя можно бы и похвалить. Но, что за мерзкая игра против Терека. Сил нет по воротам попасть? Или ответки испугался? Ноги бережёшь? Тогда проваливай, и как можно скорее!

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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 14 ноября 2016, 08:48

      лучше бы не хвастался хотя наши могли бы и проиграть

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 14 ноября 2016, 07:22

      Ой да ну ладно... Против Эстонии то... :) Нет, молодцы конечно, натянули как следует тормозов, но уж говорить про игру ТОП уровня против Эстонии... Как то смешно даже звучит )

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