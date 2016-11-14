Витсель: «Показали болельщикам игру топ-уровня»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель остался доволен разгромом в матче сборной Бельгии против Эстонии (8:1). Он принял участие в этой встрече с первых минут, проведя на поле 88 минут.

«Отличное завершение 2016 года – мы показали нашим болельщикам игру топ-уровня. Четыре победы в четырех матчах в группе. Еще раз спасибо нашим фанатам за поддержку», – написал Витсель в своем Instagram.