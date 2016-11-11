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    Мутко: «Под сборную специально никого не натурализовывали»

    Вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что РФС не занимался натурализацией ни одного из футболистов непосредственно под сборную страны, наличие российского паспорта не гарантирует попадания в команду.

    «Мы под сборную специально никого не натурализовывали. Есть общая система получения российского гражданства. Нет значения, футболист ты или экономист. Если мы сегодня можем сделать какое-то исключение, ускорить процесс, то делаем это. Но наличие паспорта не гарантирует попадания в сборную. У тренера руки развязаны – он приглашает тех, кого хочет. Получил паспорт – ты в общей системе. За Нойтшетдером мы следим. Он пока осваивается в новом клубе, выходит на замену. Но про него не забыли», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    11.11.2016 18:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +320

      T 72 11 ноября 2016, 19:44

      Когда уже тебя натурализует какая-нибудь Новая гвинея

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      ...
      Рейтинг: +80

      роналдон > T 72 12 ноября 2016, 13:33

      и аборигены примут его за своего..

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