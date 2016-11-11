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    Вице-президент «Терека»: «Сократить финансирование? Рамзан Ахматович нас не оставит»

    Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов прокомментировал предложение сократить финансирование клубов из госбюджета. Функционер высказал надежду, что Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров не оставит команду без поддержки.

    «Думаю, для любой бюджетной команды это создаст определенные проблемы. Но наш Глава республики Рамзан Ахматович в еще более тяжелых условиях поддерживал «Терек». Уверен, он продолжит поддерживать коллектив, мы найдем спонсоров и останемся на плаву. Сейчас непростые экономические времена. Мы с пониманием отнесемся к такому решению, но я бы не хотел, чтобы нас лишили каких-то бюджетных возможностей, вливаний», – заявил Алханов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2016 17:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 ноября 2016, 18:47

      Ага, Минфин РФ уже робко предлагал сократить размер вливаний дензнаков в Чечню, но ГлавДжигит наотрез отказался брать мелочь.

      0
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      Рейтинг: +18

      Странник-07 > Aztec58 11 ноября 2016, 18:50

      пшёл вон, пёс смердящий

      -2
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      ...
      Рейтинг: +18

      Странник-07 > la verdad 11 ноября 2016, 21:58

      вы не давайте ,если духу хватит))

      -3
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