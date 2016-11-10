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    Сампаоли: «Не думали о приобретении Фабрегаса»

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал информацию о том, что клуб намерен подписать полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.

    «Сеск – важный игрок, но правда состоит в том, что сейчас мы не думаем о его приобретении.

    У меня и мыслей нет, что он может присоединиться к нам. Очевидно, что это умный футболист, которого хотел бы заполучить любой тренер, но я сейчас о нем не думаю», – сказал Сампаоли.

    Добавим, что под руководством Антонио Конте Фабрегас лишь раз вышел в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ. Будущее игрока также связывали с «Миланом» и клубами из Китая.

    Источник: Goal.com

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    10.11.2016 19:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 11 ноября 2016, 06:56

      Думай, думай Сампаоли . . . думай

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 ноября 2016, 00:29

      Зачем Сеска вообще Челси покупал? В средней линии игроков всегда хватало.

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