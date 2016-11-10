Ройс может вернуться на поле впервые с мая в матче «Боруссии» Дортмунд с «Баварией»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс полностью восстановился после травмы приводящей мышцы. Не исключается, что футболист выйдет на поле 19-го ноября в матче с «Баварией» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Напомним, Ройс получил травму в мае прошлого года, пропустив по этой причине чемпионат Европы-2016.

В прошедшем сезоне хавбек провел в Бундеслиге 26 матчей, в которых забил 12 голов.