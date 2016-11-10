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    Ройс может вернуться на поле впервые с мая в матче «Боруссии» Дортмунд с «Баварией»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс полностью восстановился после травмы приводящей мышцы. Не исключается, что футболист выйдет на поле 19-го ноября в матче с «Баварией» в рамках 11-го тура чемпионата Германии. Напомним, Ройс получил травму в мае прошлого года, пропустив по этой причине чемпионат Европы-2016.

    В прошедшем сезоне хавбек провел в Бундеслиге 26 матчей, в которых забил 12 голов.

    Источник: Bild

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    10.11.2016 18:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +201

      falanor 11 ноября 2016, 00:22

      омг что там с ним такое? неужели он такой хрустальный и к нему нельзя найти подход? мне кажется дело в докторах которые его лечат. блин ну как то же поставили на ноги Роббена в Баварии? раньше он играл мало, а когда пришел в Баварию дела пошли намного лучше

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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 10 ноября 2016, 21:17

      наконец-то

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