На «Матч ТВ» планируют выпустить сериал с Уткиным в главной роли

На телеканале «Матч ТВ» рассматривают выход сериала «Несгибаемый», главную роль в котором может сыграть комментатор Василий Уткин.

Как сообщает источник, стороны уже начали обсуждать условия сотрудничества.

Известно, что Уткин является соавтором идеи и сценария сериала. Всего планируется снять 24 серии продолжительностью по 30 минут каждая.

Сам Уткин отказался комментировать данную информацию. Напомним, что известный комментатор покинул «Матч ТВ» зимой 2016 года.