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    На «Матч ТВ» планируют выпустить сериал с Уткиным в главной роли

    На телеканале «Матч ТВ» рассматривают выход сериала «Несгибаемый», главную роль в котором может сыграть комментатор Василий Уткин.

    Как сообщает источник, стороны уже начали обсуждать условия сотрудничества.

    Известно, что Уткин является соавтором идеи и сценария сериала. Всего планируется снять 24 серии продолжительностью по 30 минут каждая.

    Сам Уткин отказался комментировать данную информацию. Напомним, что известный комментатор покинул «Матч ТВ» зимой 2016 года.

    Источник: Sports.ru

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    10.11.2016 09:36
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 ноября 2016, 13:39

      Интересно, а как колобка можно согнуть, ведь фильм называется "Несгибаемый", а в главной роли будет В. Уткин.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      baddy 10 ноября 2016, 13:26

      С чего бы Канделаки начала Васю снимать. Может в комедийном сериале.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +423

      Drapik 10 ноября 2016, 13:22

      зачем?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 10 ноября 2016, 13:21

      Все пиарятся))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 10 ноября 2016, 13:17

      во блин придумали

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      barbardir 10 ноября 2016, 12:23

      Да уж, чтобы шар согнуть надо оооочень постараться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 10 ноября 2016, 12:20

      Какой сериал? Васе лечиться надо срочно! Послушайте какие бредни он несёт, когда комментирует MLS!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      alex-chelsea 10 ноября 2016, 11:58

      и канал переименовать не забудьте в сериальный какой-нибудь

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 10 ноября 2016, 11:11

      Премьера года будет

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 10 ноября 2016, 10:54

      Теперь я точьно знаю кто оскор в 2017 получит)

      0
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      ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar > ttter 10 ноября 2016, 11:25

      Во всех номинациях...))))

      0
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