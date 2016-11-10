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    «Эвертон» постарается арендовать Депая зимой

    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай попал в сферу интересов «Эвертона».

    По информации источника, в услугах футболиста заинтересован главный тренер «Эвертона» Роналд Куман. Он надеется, что ему удастся арендовать Депая в январе.

    В то же время «красные дьяволы» согласны отпустить игрока, но переход в «Эвертон» может не состояться, так как «ириски» — конкурент манкунианцев в АПЛ.

    Ранее сообщалось, что в услугах голландца заинтересованы «Рома», «Милан», «Вольфсбург», «Лилль» и «Фенербахче».

    Источник: Liverpool Echo

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    10.11.2016 07:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 10 ноября 2016, 10:15

      переоценённый игрок

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 ноября 2016, 08:11

      Дожили...конкурентами МЮ стал Эвертон.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      Эльхан > Kulimen 10 ноября 2016, 21:52

      хорошо что еще не Астон Вилла с Бирмингемом

      0
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