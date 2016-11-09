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    Клуб третьего английского дивизиона внес в заявку пятилетнего смертельно больного мальчика

    «Рочдейл», выступающий в третьем английском дивизионе, внес в заявку на матч кубка Checkatrade Trophy пятилетнего мальчика Джошуа Маккормака, которому в прошлом году диагностировали опухоль головного мозга.

    Джошуа не сможет принять участие в ближайшем матче с «Хартлпул Юнайтед», однако будет иметь не только свое место в раздевалке, футболку под 55-м номером, но и будет находиться в заявке на игру среди семерых запасных футболистов клуба.

    «Он тронул сердца всех в «Рочдейле» после того, как мы с ним познакомились в феврале. Ни один ребенок не должен пройти через то, что предстоит ему. Мы продолжим делать все, чтобы поддержать Джошуа и всю его семью. Надеемся, что этот небольшой жест с нашей стороны станет лучом света в это непростое время для его семьи», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Источник: BBC

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    09.11.2016 23:04
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1052

      mig28 10 ноября 2016, 09:24

      Красивый и добрый поступок!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 10 ноября 2016, 06:05

      Молодцы. Очень добрый поступок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 10 ноября 2016, 05:07

      Здоровья Джошуа!
      Рочдейл красавцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Просто игра 10 ноября 2016, 02:14

      Молодцы ребята, бывают всё же такие вот добрые лучики, в виде футбольных команд.
      Вспомнил пожертвование Роналду...
      Желаю здоровья, Джошуа и счастья его семье!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 10 ноября 2016, 00:22

      С божьей помощью и вперед!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 10 ноября 2016, 00:21

      Очень трогательно (

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 10 ноября 2016, 00:20

      пав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 10 ноября 2016, 00:10

      респект

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      АНЖИ ЦАХУР 9 ноября 2016, 23:55

      здоровья мелкому и респект клубу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 9 ноября 2016, 23:50

      Здоровья

      1
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