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    Бубнов: «Даю 70% на чемпионство «Спартака», «Зенита» – 30%»

    Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что красно-белые являются основными кандидатами на чемпионство в РФПЛ по итогам нынешнего сезона.

    «Не стоит спешить. Но, могу сказать, что «Спартак» может попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. На такой вариант приходится 90%, даже больше. На сегодняшний день его возможное чемпионство оцениваю на 70%, а остальные 30% у «Зенита». Кроме питерцев, у «Спартака» нет сейчас конкурентов за золотые медали. У меня почти нет сомнений, что красно-белые будут играть в Лиге чемпионов», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    09.11.2016 17:52
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 10 ноября 2016, 15:16

      Ещё у осьминога Пауля спросите?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 10 ноября 2016, 13:16

      Бубнов, а слабо тебе если Шпартак не выиграет голым в одних трусах в эфире матчТВ выступить!?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 10 ноября 2016, 10:40

      Совсем больной,
      спартак скоро сдохнет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 10 ноября 2016, 10:25

      Бла-бла-бла, а получится как всегда

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4920

      neveldomha 10 ноября 2016, 09:37

      Итоговая таблица-2015/16. Версия Александра Бубнова в марте 2015 г.:
      1. «Зенит» (64 очка)
      2. ЦСКА (63)
      3. «Ростов» (57)
      4. «Краснодар» (54)
      .................................
      7. «Спартак» (51)
      Анжи вылетит из премьер лиги.

      По факту: 1. ЦСКА, 2. Ростов, 3.Зенит, 4.Краснодар, 5.Спартак
      Вылетело Динамо.

      Вот такой великий оракул Бубнов.

      2
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 10 ноября 2016, 07:46

      Дал бы зуб - другое дело,
      А проценты даёт смело,
      Всё равно никто не спросит,
      А ошибётся - так Спартак и опоносит.

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 10 ноября 2016, 07:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЦСКА - ЧЕМПИОН, но как говорится время покажет ...

      -6
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > pegas1276 10 ноября 2016, 09:24

      В Трампа Дональда Федоровича, тоже ни кто не верил, ну на те "выкусите", так что "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь" ...

      -2
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      Рейтинг: +663

      88serega88 10 ноября 2016, 00:21

      да и ладно пусть порадуются) хоть первое не бромонтановое чемпионство, да и тренер мужик не нытик, а из игроков самый гнилой Глушак, ну кто знает найдет его вью про Спартак))) удачи свинкам

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 ноября 2016, 22:41

      А если и в ЛЧ не попадут, съешь футболку?

      3
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 9 ноября 2016, 22:04

      Бубнов пообещал не надеть майку кариоки, а также побрить ведущего на лысо))

      1
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