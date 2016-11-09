Месси доработал татуировку на ноге

Скоро весь синий будет
Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси продолжает менять свой внешний вид. Так, он обновил татуировку на своей левой ноге. Напомним, ранее он решил стать блондином, перекрасив волосы на голове.
Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси продолжает менять свой внешний вид. Так, он обновил татуировку на своей левой ноге. Напомним, ранее он решил стать блондином, перекрасив волосы на голове.
Скоро весь синий будет
Мда... Ну и хрень... Надо было сразу цвет кожи поменять... Проще бы было...
Теперь может без гетры играть
Бородавку спрятал)
И как же я до этой сенсационной новости жил то
Как он теперь гетры снимет!?))
супер новость