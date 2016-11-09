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    Месси доработал татуировку на ноге

    Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси продолжает менять свой внешний вид. Так, он обновил татуировку на своей левой ноге. Напомним, ранее он решил стать блондином, перекрасив волосы на голове.

    Источник: Twitter

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    09.11.2016 09:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +158

      ivan199103 9 ноября 2016, 16:51

      Скоро весь синий будет

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 ноября 2016, 16:38

      Мда... Ну и хрень... Надо было сразу цвет кожи поменять... Проще бы было...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 9 ноября 2016, 15:50

      Теперь может без гетры играть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 9 ноября 2016, 13:18

      Бородавку спрятал)

      1
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      Рейтинг: +100978

      zigbert 9 ноября 2016, 12:35

      Мрак какой то.Нужно переделать.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 ноября 2016, 12:32

      И как же я до этой сенсационной новости жил то

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 9 ноября 2016, 11:53

      Как он теперь гетры снимет!?))

      3
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 9 ноября 2016, 10:08

      супер новость

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