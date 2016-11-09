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    Дель Боске: «С Пике в сборной обходились несправедливо»

    Экс-наставник сборной Испании Висенте Дель Боске уверен, что защитник «Барселоны» Жерар Пике не держит зла на национальную команду.

    «Я разговаривал с Пике после того, как он объявил об уходе из сборной. Могу сказать свое мнение, что с ним обходились несправедливо. Он думает о будущем, и это нормальное решение. Уверен, у Жерара нет никаких негативных чувств по отношению к команде.

    Когда я был тренером, я не видел разницы между игроками из Каталонии и игроками не из Каталонии. Но, стоит признать, всегда есть люди, которых невозможно убедить», – считает Дель Боске.

    Источник: Marca

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    09.11.2016 07:19
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