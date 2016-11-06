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    Мутко заявил, что Санкт-Петербург, вероятнее всего, станет местом подготовки сборной России к Кубку конфедераций

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что местом подготовки сборной России к Кубку конфедераций-2017, вероятнее всего, станет Санкт-Петербург. Напомним, турнир, который примет Россия, пройдет с 17 июня по 2 июля.

    «На Кубке конфедераций для всех будут созданы одинаковые условия. Как таковых баз у сборных не будет, все будут жить в гостиницах. Что касается нашей команды, то сбор перед турниром она, скорее всего, проведет в Санкт-Петербурге, именно там пройдут наши базовые игры.

    Но пока это решение не окончательное. Главный тренер сейчас работает на эту тему, варианты ему предложены, он выберет», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    06.11.2016 15:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 6 ноября 2016, 20:32

      Где интересно они готовиться будут. Стадиона нет пока, и еще 20 раз переделывать будут. хееех :(

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 6 ноября 2016, 15:46

      Для начала стадион в эксплуатацию сдайте!

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