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    Рейнгольд: «При Карпине в «Спартаке» играло по 50 человек за сезон. И он еще чему-то учит Карреру»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд сравнил игру «Спартака» под руководством Валерия Карпина и Массимо Карреры, отдав предпочтение нынешнему главному тренеру красно-белых. Напомним, российский специалист возглавлял московский клуб с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год.

    «Только Валерию Карпину не видно, в чем заключается прогресс «Спартака», ведь он говорит, что ничего в игре не изменилось. Полностью изменилась организация игры, на 100 процентов все новое. У людей горят глаза, они хотят играть в футбол, они показали это в Томске, играя в отвратительных условиях. Очень важно, что болельщикам нравится происходящее.

    Возвращаясь к Карпину: при нем играло по 50 человек за сезон! И он еще чему-то учит Карреру. А у итальянца определилась основная обойма, которая идет за медалями. «Спартак» грамотнее играет в обороне, очень мало пропускает. Все это – большая заслуга главного тренера», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    06.11.2016 12:16
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 ноября 2016, 22:01

      То что сейчас происходит в Спартаке очень радует. Видно что Каррера не только грамотный спец в своём деле, но ещё и крутой мужик, с которого многим можно брать пример. И футболисты играют за своего тренера, бьются. Дай Бог чтобы эта команда с Каррерой наконец поднялась на высшую строчку в таблице по итогам чемпа.
      P.S. Чем-то это напоминает ситуацию когда в Атлетико пришёл Симеоне, как команда преобразилась, как они перестали пропускать по 50 мячей за сезон, и стали бороться за все трофеи где участвуют. Надеюсь что-то похожее будет и со Спартаком, н только на внутренней арене, но и на международной.

      -1
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      Рейтинг: +973

      Krics 6 ноября 2016, 19:25

      Итальянец действительно крут, спасибо Аленичеву, что пригласил в свой штаб.

      2
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 6 ноября 2016, 17:04

      Если не ошибаюсь, то при Карпине Спартак показал лучшие результаты за последние 15 лет

      1
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > neon8877 8 ноября 2016, 17:14

      О том и речь.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 6 ноября 2016, 15:22

      посмотрим, чего добьется Спартак к концу сезона. Там отрыв от Зенита в 3 очка.

      0
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      Рейтинг: +59

      jonikSPMSK 6 ноября 2016, 15:22

      Вот не припомню я чтоб такой ажиотаж вызывал при лидерстве Зенита, ЦСКА, понятно что за 10 лет это норма либо одни либо другие, хватит уже печатать о спартаке, хватит обсуждать спартак от бывших тренеришек до старперов которые просто идут на одной волне, плохо идет спартак и говорят плохо, хорошо идет и говорят хорошо, просто оставьте команду, так лучше всем будет.

      -2
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      Рейтинг: +21

      and_chu 6 ноября 2016, 14:42

      Интервью Рейнгольда - просто набор слов фанатика, к ним не нужно относиться серьезно. Если полистать ленту, то можно увидеть прогресс его мыслей относительно результата "Спартака". Начинается всё с фраз критики Федуна и его политики, тренеров спартаковских и всякого другого. Всё плохо, верните мой "Спартак", мы девятикратные чемпионы, а вы позорите имя и т.д. Сейчас эпоха любвеобильного словесного поноса. Даже Федун хороший, оказывается. Каждый раз читаю и удивляюсь. Я его сравниваю с ребятами со двора, которые болеют за один клуб, но он не выигрывает уже долго-долго. Все дразнят этих пацанят, спрашивают, когда вы последний раз что-то добились. А тут лидерство, Промес разыгрался, самое время поливать всем в уши и разносить хвастовство. Алло, Рейнгольд, остановись. Карпин две медали вам принес, Каррера пока дырку от баранки. "Спартак" еще ничего не выиграл, а вы медали себе вешаете. Получите сейчас 1 очко с выезда в Самару и в Грозный, тогда и почитаем прогнозы, кто там чемпион и Бог-тренер.

      3
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 6 ноября 2016, 14:41

      не судите строго Карпина,он теперь на ТВ вещает,"эксперт" так что говорить то что то своё надо,а не тупо соглашаться с ведущим,ведь тогда и на передачи звать не будут

      -2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 ноября 2016, 14:00

      При Каррере "Спартак" стал играть сбалансированно во всех линиях... Ожили Глушаков и Комбаров... Прогресс Кутепова, думаю, удивил всех. Ну и с самоотдачей на поле нет теперь никаких проблем. Когда нужно, включается прессинг по всему полю (весь матч его использовать невозможно чисто физически).

      Ответ прост: команде просто нужен был ТРЕНЕР, а не "любимая болонка королевы"... Или "фанатов"... Теперь красно-белые способны достойно играть и без своей чёрной жемчужины - Квинси Промеса! Хотя лучше, конечно, с ним.

      Уже писал и повторяю: Каррера - подарок судьбы Федуну за построенный стадион! Теперь очередь за подарком судьбы Гинеру за тоже самое. Может, всё же, Мистер Оффшор позвонил убрать это качающееся ничтожество и заменить его ТРЕНЕРОМ типа Гончаренко, Черчесова или Бердыева. Вот тогда все дерби будут куда интереснее! И кроме ажиотажа вокруг матча будет исходить мысль ещё и с двух тренерских скамеек... Имеется в виду игровая мысль, а не мысль о гамбургере...

      10
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 > cska-62 6 ноября 2016, 14:19

      Еще полгода назад (перед ЧЕ) вы боготворили своего тренера, а теперь проклинаете. Как это по-нашему, по-русски...

      0
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр > edw7777 6 ноября 2016, 14:32

      Кто его боготворил? Популисты, насмотревшиеся заказук типа "Футбол Слуцкого периода"? Как только Леня стал у руля сборной, я всем сказал, что Россию на Евро ждет тоже самое, что ЦСКА в ЛЧ. Пельмень когда слышит слово Европа, начинает трястись от ужаса и лезет в чулан за скафандром

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > edw7777 6 ноября 2016, 14:35

      Нет ума - считай калека!!! Я СЕМЬ ЛЕТ ТОЛЬКО И ПИШУ О ТОМ, ЧТОБЫ УБРАЛИ ЭТО НИЧТОЖЕСТВО!!! Не все на свете клинические кретины, вообще ничего не понимающие в футболе. И среди болельщиков ЦСКА я не одинок.
      P.S. При этом я никогда не отрицал дипломатические способности Слуцкого, который не дал склокам и конфликтам внутри команды выплеснуться на публику. Но это отнюдь не даёт право считаться футбольным тренером команды. Футбольный клуб - не МИД!

      1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > edw7777 6 ноября 2016, 14:36

      Не соглашусь. Одни болели из них боготворили и кричали об этом, а другие молчали, теперь же, когда явен другой результат, боготворящие замолчали, а вторые стали говорить. Можно же догадаться и не грести всех болел под одну гребёнку. Конечно есть и такие о которых говоришь ты

      -1
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > cska-62 6 ноября 2016, 14:40

      Названные тобой 3 фамилии "потенциальных" тренеров ЦСКА совершенно не убеждают в целесообразности их приглашения по разным причинам. То обстоятельство , что под руководством Слуцкого ЦСКА стал 3 раза чемпионом за 4 года при весьма скудном бюджете в сочетании с выходом сборной РФ на ЧЕ 16 из глубокой ямы, куда загнал ее Капелло, безусловно свидетельствует о том, что ЛВС - один из лучших тренеров РФ. Эти же факты в сочетании с твоими словами также объективно свидетельствуют о том, что ты в футболе мало смыслишь.

      -2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > kanav67 6 ноября 2016, 14:43

      3 раза стал чемпионом Гиннер,не путай

      -2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > kanav67 6 ноября 2016, 14:51

      Ты со своим бредом разоблачён мною множество раз! НАУЧИСЬ СЧИТАТЬ ХОТЯ БЫ ДО ДЕСЯТИ, КАК ОСЛИК В МУЛЬТФИЛЬМЕ! Иначе Слуцкий и КО паёк урежут... :-))))

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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > kanav67 6 ноября 2016, 17:23

      Друг , здесь в основной массе либо ослы типа того кому ты ответил, либо школьники и те, и те без мозгов. Писать им нет смысла, только бред и маразм получишь в ответ.
      P.s. Я этому типу один раз ответил и понял что больше не стоит...

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      Рейтинг: +1381

      marslond 6 ноября 2016, 13:30

      В ЛЧ Спартак точно попадёт, а чемпионство разыграет с Зенитом.

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 6 ноября 2016, 13:27

      Всё правильно выигрывает команда. А когда идёт постоянная смена состава, неважно по какой причине, о какой командной игре можно говорить.

      -1
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