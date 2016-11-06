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  • «Барселона» не продлевает Месси из-за финансового фэйр-плей

«Барселона» не продлевает Месси из-за финансового фэйр-плей

6 ноября 2016, 08:54
12

Президент «Барселона» Хосеп Бартомеу рассказал о том, почему клуб до сих пор не подписал новое соглашение с форвардом Лионелем Месси. Напомним, что уже летом 2018 года аргентинский футболист может стать свободным агентом.

Дело в том, что по условиям финансового фэйр-плей УЕФА, общая зарплатная ведомость клуба не может превышать 65% от суммы его дохода. В случае переподписания контракта, зарплата Месси будет увеличена, а это нарушит правила.

«Мы не можем продлить контракт любой ценой – мы немного превысили цифру в 65 процентов. У нас нет неограниченных ресурсов, и это беспокоит. Когда зарплатная ведомость слишком высока, это негативно сказывается на финансовом благополучии клуба», – сказал Бартомеу.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (12)
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Павелий
1478412787
В Зените надо такое вводить! А то зажрались за гос. счёт!
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СОКОЛ САРАТОВ
1478413694
в зените все нормально запас 56 млн.ещё есть а вот барса перебарщивает
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BAIv
1478413882
от Месси избавятся? стал староват?
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Дмитрий Александрович
1478415693
В Китай пора или в Кайрат к Андрею.
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dimon2602
1478417136
В олд бойз поедет)
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Lexa_Lexa
1478421710
У него разве не пожизненный контракт
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alex kidn
1478422711
Придется продавать неймара
Ответить
Kulima
1478424306
Заголовок такой, будто речь о проститутке
Ответить
Diesel133
1478433725
ничего страшного, времени еще много
Ответить
Protosser
1478506540
Да уж.. продлевают в саунах. Оформляйте заголовки нормально.
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