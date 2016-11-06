«Барселона» не продлевает Месси из-за финансового фэйр-плей

Президент «Барселона» Хосеп Бартомеу рассказал о том, почему клуб до сих пор не подписал новое соглашение с форвардом Лионелем Месси. Напомним, что уже летом 2018 года аргентинский футболист может стать свободным агентом.

Дело в том, что по условиям финансового фэйр-плей УЕФА, общая зарплатная ведомость клуба не может превышать 65% от суммы его дохода. В случае переподписания контракта, зарплата Месси будет увеличена, а это нарушит правила.

«Мы не можем продлить контракт любой ценой – мы немного превысили цифру в 65 процентов. У нас нет неограниченных ресурсов, и это беспокоит. Когда зарплатная ведомость слишком высока, это негативно сказывается на финансовом благополучии клуба», – сказал Бартомеу.