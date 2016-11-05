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    Марселино может возглавить «Интер»

    Руководство «Интера» после увольнения Франка де Бура продолжает поиски нового главного тренера для миланского клуба. По информации источника, преемником голландского специалиста может стать бывший наставник «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль, который покинул испанскую команду прошедшим августом. Сообщается, что черно-синие готовы предложить испанцу контракт, рассчитанный до 2019 года.

    Помощником Марселино может стать Джанфранко Дзола, с которым миланский клуб провел предварительные переговоры. Отметим, что итальянец также рассматривается в качестве полноценного наставника.

    Источник: Football Italia

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    05.11.2016 16:02
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