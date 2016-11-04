Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вице-президент «Монако»: «Если ЦСКА будет играть так, как с нами, то никуда не выйдет»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о перспективах ЦСКА по результатам матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, монегаски победили со счетом 3:0.

    – Видели, что ЦСКА находится в… (Задумывается, подбирая наиболее корректное слово.) трудной форме. Но ожидали, что сопротивление окажет с большей интенсивностью.

    – Если бы единственный голевой момент ЦСКА, когда в середине первого тайма при счете 1:0 Страндберг выходил один на один, завершился голом, – это, по-вашему, могло изменить ход матча?

    – Не думаю. Безусловно, у ЦСКА была возможность забить гол. Так же, как и у «Монако», – забить больше мячей. Думаю, гипотетическое число голов – оценочная категория. Но по тому, как складывался матч, по настрою, интенсивности и качеству игры наша победа заслуженна.

    – А какая задача вообще стоит перед «Монако» в этой Лиге чемпионов?

    – В этом сезоне цели нами вообще ставятся достаточно высокие. В чемпионате Франции – подняться по крайней мере на одно место. В Лиге чемпионов – выйти в плей-офф. Дальше загадывать трудно, потому что вы понимаете уровень потенциальных соперников. Так что сейчас это не предмет разговора. И мы очень хотим в этом сезоне или ближайшее время выиграть какой-нибудь Кубок. Достаточно долгое время «Монако» ничего не выигрывал.

    – ЦСКА, по-вашему, имеет какие-то шансы на выход хотя бы в Лигу Европы?

    – Если будут играть так, как вчера, – то нет, – сказал Васильев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2016 20:30
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 5 ноября 2016, 10:58

      А ЦСКА играл ? я не заметил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 5 ноября 2016, 09:47

      прав на 200%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг 5 ноября 2016, 00:27

      Монако эти задачи может решить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 ноября 2016, 22:20

      Даже в ПерДив не выйдут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 21:57

      Обошёлся без политкорректности, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий 4 ноября 2016, 20:58

      Почему никуда? А в ФНЛ?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 4 ноября 2016, 20:50

      Мне стыдно за команду,катятся в низ,может оно и к лучшему.... Из года в год позорно представляют нашу страну в евро кубках....жаль.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY > sobaka120982 5 ноября 2016, 00:53

      Бля, у любой команды может быть кризис, и ЦСКА не исключение. Год,два не стоит ждать уверенной 100% игры, т.к. идет надо частично обновить состав, наладить сыгранность этого состава и уже потом ждать результатов. Все это зависит большей степенью от финансирования. С грошом в кармане, сложно будет выдти из кризиса. Верим в ЦСКА!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 ноября 2016, 20:35

      Если лучше не могут, то так и есть.А на данный момент-это их максимум.И это показывает уровень РФПЛ,вот такой у неё лидер.Жаль.Нужны срочные реформы в футбольном хозяйстве!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11